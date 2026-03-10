Скидки
Джокович / Циципас — Аревало / Павич, результат матча 10 марта 2026, счёт 2:0, 1-й круг парного Мастерса в Индиан-Уэллсе

Джокович и Циципас уверенно вышли во 2-й круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в паре
Комментарии

В ночь с 9 на 10 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч первого круга в мужском парном разряде между дуэтом Новак Джокович (Сербия) / Стефанос Циципас (Греция) и третьей сеяной парой Марсело Аревало (Сальвадор) / Мате Павич (Хорватия). Встреча закончилась уверенной победой Джоковича и Циципаса в двух сетах — 6:3, 6:2.

Индиан-Уэллс — парный разряд (м). 1-й круг
10 марта 2026, вторник. 04:30 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
Н. Джокович С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Марсело Аревало
Сальвадор
Марсело Аревало
Мате Павич
Хорватия
Мате Павич
М. Аревало М. Павич

Продолжительность матча составила 54 минуты. Джокович и Циципас четырежды подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали три из шести брейк-пойнтов. Их соперники выполнили пять эйсов при трёх двойных ошибках и не использовали ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных за матч.

Во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Новак Джокович и Стефанос Циципас встретятся с парой Артур Риндеркнеш (Франция) / Валантен Вашеро (Монако).

Календарь парного "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка парного "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
