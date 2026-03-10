Скидки
Баптист / Остапенко — Андреева / Мбоко, результат матча 10 марта 2026, счёт 1:2, 2-й круг парного WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Андреева и Мбоко спаслись с двух матчболов и вышли в 1/4 финала WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
В ночь с 9 на 10 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч второго круга в женском парном разряде между дуэтом российской теннисистки Мирры Андреевой и Виктории Мбоко из Канады и парой Хейли Баптист (США) / Елена Остапенко (Латвия). Встреча закончилась победой Андреевой и Мбоко на чемпионском тай-брейке — 7:6 (9:7), 3:6, 11:9.

Индиан-Уэллс — парный разряд (ж). 2-й круг
10 марта 2026, вторник. 04:10 МСК
Хейли Баптист
США
Хейли Баптист
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Х. Баптист Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 7 		6 0 9
7 9 		3 1 11
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Виктория Мбоко
Канада
Виктория Мбоко
М. Андреева В. Мбоко

Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. Андреева и Мбоко четырежды подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали пять из восьми брейк-пойнтов. Их соперницы выполнили четыре эйса при двух двойных ошибках и использовали семь брейк-пойнтов из 13 заработанных за матч. В ходе чемпионского тай-брейка Мирра и Виктория отыграли два матчбола, уступая со счётом 7:9.

В четвертьфинале «тысячника» в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева и Виктория Мбоко встретятся с пятой сеяной парой Анна Данилина (Казахстан) / Александра Крунич (Сербия).

