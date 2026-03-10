Андреева и Мбоко спаслись с двух матчболов и вышли в 1/4 финала WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

В ночь с 9 на 10 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч второго круга в женском парном разряде между дуэтом российской теннисистки Мирры Андреевой и Виктории Мбоко из Канады и парой Хейли Баптист (США) / Елена Остапенко (Латвия). Встреча закончилась победой Андреевой и Мбоко на чемпионском тай-брейке — 7:6 (9:7), 3:6, 11:9.
|1
|2
|3
|
|6
|0 9
|
|3
|1 11
Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. Андреева и Мбоко четырежды подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали пять из восьми брейк-пойнтов. Их соперницы выполнили четыре эйса при двух двойных ошибках и использовали семь брейк-пойнтов из 13 заработанных за матч. В ходе чемпионского тай-брейка Мирра и Виктория отыграли два матчбола, уступая со счётом 7:9.
В четвертьфинале «тысячника» в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева и Виктория Мбоко встретятся с пятой сеяной парой Анна Данилина (Казахстан) / Александра Крунич (Сербия).
- 10 марта 2026
-
05:57
-
05:46
-
05:31
-
04:21
-
04:13
-
03:20
-
03:14
-
02:30
-
02:27
-
02:07
-
01:54
-
00:49
-
00:43
-
00:25
-
00:09
- 9 марта 2026
-
23:37
-
23:18
-
23:02
-
21:57
-
21:53
-
20:31
-
20:24
-
20:05
-
19:59
-
19:48
-
19:13
-
19:02
-
18:33
-
18:00
-
16:20
-
15:54
-
14:18
-
13:08
-
11:42
-
11:30