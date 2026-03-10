Андреева и Мбоко спаслись с двух матчболов и вышли в 1/4 финала WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

В ночь с 9 на 10 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч второго круга в женском парном разряде между дуэтом российской теннисистки Мирры Андреевой и Виктории Мбоко из Канады и парой Хейли Баптист (США) / Елена Остапенко (Латвия). Встреча закончилась победой Андреевой и Мбоко на чемпионском тай-брейке — 7:6 (9:7), 3:6, 11:9.

Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. Андреева и Мбоко четырежды подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали пять из восьми брейк-пойнтов. Их соперницы выполнили четыре эйса при двух двойных ошибках и использовали семь брейк-пойнтов из 13 заработанных за матч. В ходе чемпионского тай-брейка Мирра и Виктория отыграли два матчбола, уступая со счётом 7:9.

В четвертьфинале «тысячника» в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева и Виктория Мбоко встретятся с пятой сеяной парой Анна Данилина (Казахстан) / Александра Крунич (Сербия).