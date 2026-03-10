Скидки
Стали известны все участницы парных четвертьфиналов «тысячника» в Индиан-Уэллсе

На проходящем в эти дни в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) женском хардовом турнире категории WTA-1000 определились все участницы 1/4 финала в парном разряде. На этой стадии борьбу за победу в турнире продолжат дуэты Сара Эррани (Италия) / Жасмин Паолини (Италия) (первый посев), Габриэла Дабровски (Канада) / Луиза Стефани (Бразилия) (второй посев), Катержина Синякова (Чехия) / Тэйлор Таунсенд (США) (третий посев), Анна Данилина (Казахстан) / Александра Крунич (Сербия) (пятый посев), Кристина Букша (Испания) / Николь Меликар-Мартинес (США) (седьмой посев), Эллен Перес (Австралия) / Деми Схурс (Нидерланды) (восьмой посев), Мирра Андреева (Россия) / Виктория Мбоко (Канада) и Ханьюй Го (Китай) / Кристина Младенович (Франция).

Все пары 1/4 финала хардового турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе в парном разряде:

Сара Эррани / Жасмин Паолини (Италия, 1) — Ханьюй Го / Кристина Младенович (Китай / Франция);
Катержина Синякова / Тэйлор Таунсенд (Чехия / США, 3) — Эллен Перес / Деми Схурс (Австралия / Нидерланды, 8);
Анна Данилина / Александра Крунич (Казахстан / Сербия, 5) — Мирра Андреева / Виктория Мбоко (Россия / Канада);
Кристина Букша / Николь Меликар-Мартинес (Испания / США, 7) — Габриэла Дабровски / Луиза Стефани (Канада / Бразилия, 2).

Календарь парного WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка парного WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Андреева и Мбоко спаслись с двух матчболов и вышли в 1/4 финала WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Видео: Мирра Андреева пообщалась с австралийскими зверюшками

