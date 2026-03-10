Мэдисон Киз проиграла Сонай Картал в 3-м круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе

В ночь с 9 на 10 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч третьего круга в женском одиночном разряде между 15-й ракеткой мира Мэдисон Киз из США и 54-й в мировом рейтинге Сонай Картал из Великобритании. Встреча закончилась победой Картал в трёх сетах — 2:6, 6:2, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 58 минут. Киз пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. Картал выполнила два эйса при двух двойных ошибках и использовала четыре брейк-пойнта из 10 заработанных за матч.
В четвёртом круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе Сонай Картал встретится с победительницей матча между третьей ракеткой мира и третьей сеяной Еленой Рыбакиной, выступающей под флагом Казахстана, и 28-й в мировом рейтинге украинкой Мартой Костюк (28-й посев).
