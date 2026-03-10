Карлос Алькарас проиграл Риндеркнешу сет, но вышел в 4-й круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

В ночь с 9 на 10 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч третьего круга в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира и первым сеяным испанцем Карлосом Алькарасом и 28-м в мировом рейтинге французом Артуром Риндеркнешем (26-й посев). Встреча закончилась победой Алькараса в трёх сетах — 6:7 (6:8), 6:3, 6:2.
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|2
Продолжительность матча составила 2 часа 27 минут. Алькарас трижды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. Риндеркнеш выполнил 11 эйсов при двух двойных ошибках и использовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных за матч.
В четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Карлос Алькарас встретится с 13-й ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом (13-й посев).
