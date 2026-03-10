Сенсационное поражение Мирры Андреевой, Егор Дёмин выбыл до конца сезона. Главное к утру

Российская теннисистка Мирра Андреева сенсационно проиграла чешке Катержине Синяковой и вылетела из одиночной сетки Индиан-Уэллса, разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин выбыл до конца сезона из-за травмы, «Вашингтон Кэпиталз» в результативном матче обыграл «Калгари Флэймз» в НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

