Сенсационное поражение Мирры Андреевой, Егор Дёмин выбыл до конца сезона. Главное к утру
Российская теннисистка Мирра Андреева сенсационно проиграла чешке Катержине Синяковой и вылетела из одиночной сетки Индиан-Уэллса, разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин выбыл до конца сезона из-за травмы, «Вашингтон Кэпиталз» в результативном матче обыграл «Калгари Флэймз» в НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Мирра Андреева неожиданно проиграла Катержине Синяковой на турнире в Индиан-Уэллсе.
- Егор Дёмин пропустит остаток сезона НБА из-за рецидива травмы стопы.
- «Калгари» отыгрался с 0:3, но крупно проиграл «Вашингтону». У Овечкина — «-1».
- Андреева и Мбоко спаслись с двух матчболов и вышли в 1/4 финала WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.
- Гол+пас Панарина помогли «Лос-Анджелесу» одолеть в овертайме «Коламбус». Марченко забил.
- Джокович с потерей сета обыграл 72-ю ракетку мира в 3-м круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
- Гол Мичкова не спас «Филадельфию» от проигрыша «Рейнджерс». У Шестёркина — 32 сейва.
- Александр Бублик в трёх сетах проиграл 117-й ракетке мира в третьем круге Индиан-Уэллса.
- «Мне 40 лет и тяжело тягаться с молодыми». Овечкин сообщил о возможном завершении карьеры.
- Даниил Медведев с «баранкой» обыграл Баэса и вышел в 4-й круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
Комментарии