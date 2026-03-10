Скидки
10 марта главные новости спорта, теннис, хоккей, баскетбол, НБА, НХЛ

Сенсационное поражение Мирры Андреевой, Егор Дёмин выбыл до конца сезона. Главное к утру
Российская теннисистка Мирра Андреева сенсационно проиграла чешке Катержине Синяковой и вылетела из одиночной сетки Индиан-Уэллса, разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин выбыл до конца сезона из-за травмы, «Вашингтон Кэпиталз» в результативном матче обыграл «Калгари Флэймз» в НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Мирра Андреева неожиданно проиграла Катержине Синяковой на турнире в Индиан-Уэллсе.
  2. Егор Дёмин пропустит остаток сезона НБА из-за рецидива травмы стопы.
  3. «Калгари» отыгрался с 0:3, но крупно проиграл «Вашингтону». У Овечкина — «-1».
  4. Андреева и Мбоко спаслись с двух матчболов и вышли в 1/4 финала WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.
  5. Гол+пас Панарина помогли «Лос-Анджелесу» одолеть в овертайме «Коламбус». Марченко забил.
  6. Джокович с потерей сета обыграл 72-ю ракетку мира в 3-м круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
  7. Гол Мичкова не спас «Филадельфию» от проигрыша «Рейнджерс». У Шестёркина — 32 сейва.
  8. Александр Бублик в трёх сетах проиграл 117-й ракетке мира в третьем круге Индиан-Уэллса.
  9. «Мне 40 лет и тяжело тягаться с молодыми». Овечкин сообщил о возможном завершении карьеры.
  10. Даниил Медведев с «баранкой» обыграл Баэса и вышел в 4-й круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

