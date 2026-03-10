Даниил Медведев с «баранкой» обыграл Баэса и вышел в 4-й круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

В ночь с 9 на 10 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч третьего круга в мужском одиночном разряде между 11-й ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым (11-й посев) и 53-м в мировом рейтинге аргентинцем Себастьяном Баэсом. Встреча закончилась победой Медведева в двух сетах — 6:4, 6:0.

Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. Медведев трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 13 брейк-пойнтов. Баэс не выполнил ни одного эйса при отсутствии двойных ошибок и не использовал ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных за матч.

В четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев встретится с 44-й ракеткой мира американцем Алексом Михельсеном.