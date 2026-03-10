Скидки
Даниил Медведев — Себастьян Баэс, результат матча 10 марта 2026, счет 2:0, 3-й круг Мастерса в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев с «баранкой» обыграл Баэса и вышел в 4-й круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Комментарии

В ночь с 9 на 10 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч третьего круга в мужском одиночном разряде между 11-й ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым (11-й посев) и 53-м в мировом рейтинге аргентинцем Себастьяном Баэсом. Встреча закончилась победой Медведева в двух сетах — 6:4, 6:0.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
10 марта 2026, вторник. 06:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		0
         
Себастьян Баэс
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс

Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. Медведев трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 13 брейк-пойнтов. Баэс не выполнил ни одного эйса при отсутствии двойных ошибок и не использовал ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных за матч.

В четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев встретится с 44-й ракеткой мира американцем Алексом Михельсеном.

