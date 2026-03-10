Мирра Андреева эмоционально отреагировала на утрату титула «тысячника» в Индиан-Уэллсе

Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева резко отреагировала на своё неожиданное поражение в матче третьего круга хардового турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) от 44-й в мировом рейтинге Катержины Синяковой из Чехии (6:4, 6:7 (5:7), 3:6).

Сразу после завершения проигранной встречи Андреева в сердцах швырнула ракетку, а чуть позже, уходя с корта, что-то эмоционально высказывала в сторону болельщиков.

В 2025 году Мирра Андреева в возрасте 17 лет стала чемпионкой «тысячника» в Индиан-Уэллсе. Таким образом, Андреевой не удалось защитить свой титул, однако она продолжает выступление на турнире в парном разряде.

