Мирра Андреева эмоционально отреагировала на утрату титула «тысячника» в Индиан-Уэллсе

Мирра Андреева эмоционально отреагировала на утрату титула «тысячника» в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева резко отреагировала на своё неожиданное поражение в матче третьего круга хардового турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) от 44-й в мировом рейтинге Катержины Синяковой из Чехии (6:4, 6:7 (5:7), 3:6).

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
09 марта 2026, понедельник. 23:35 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 3
4 		7 7 6
         
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова

Сразу после завершения проигранной встречи Андреева в сердцах швырнула ракетку, а чуть позже, уходя с корта, что-то эмоционально высказывала в сторону болельщиков.

В 2025 году Мирра Андреева в возрасте 17 лет стала чемпионкой «тысячника» в Индиан-Уэллсе. Таким образом, Андреевой не удалось защитить свой титул, однако она продолжает выступление на турнире в парном разряде.

Календарь WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
