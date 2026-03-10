«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 2026 год: результаты матчей в ночь с 9 на 10 марта

В ночь с 9 на 10 марта мск на хардовых кортах Индиан-Уэллса (США, штат Калифорния) прошли матчи третьего круга турнира категории «Мастерс» в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня турнира (курсивом выделены победители).

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), одиночный разряд, третий круг. Результаты матчей с 9 на 10 марта мск:

Новак Джокович (Сербия, 3) – Александр Ковачевич (США) — 6:4, 1:6, 6:4;

Кэмерон Норри (Великобритания, 27) – Алекс де Минор (Австралия, 6) — 6:4, 6:4;

Франсиско Серундоло (Аргентина, 19) – Джек Дрейпер (Великобритания, 14) — 1:6, 5:7;

Александр Бублик (Казахстан, 10) – Ринки Хидзиката (Австралия, Q) — 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 3:6;

Валантен Вашеро (Монако, 24) – Каспер Рууд (Норвегия, 13) — 6:3, 3:6, 4:6;

Алекс Михельсен (США) – Тейлор Фриц (США, 7) — 6:4, 7:6 (8:6);

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Артур Риндеркнеш (Франция, 26) — 6:7 (6:8), 6:3, 6:2;

Даниил Медведев (Россия, 11) – Себастьян Баэс (Аргентина) — 6:4, 6:0.

Действующим чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер. В прошлогоднем финале он обыграл датчанина Хольгера Руне.

Видео: Как Даниил Медведев побеждал лучших