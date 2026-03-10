Елена Рыбакина переиграла Марту Костюк и вышла в 4-й круг «тысячника» в Индиан-Уэллсе

В ночь с 9 на 10 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч третьего круга в женском одиночном разряде между третьей ракеткой мира и третьей сеяной Еленой Рыбакиной, выступающей под флагом Казахстана, и 28-й в мировом рейтинге украинкой Мартой Костюк (28-й посев). Встреча закончилась победой Рыбакиной в двух сетах — 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. Рыбакина один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. Костюк не выполнила ни одного эйса при семи двойных ошибках и использовала три брейк-пойнта из шести заработанных за матч.

В четвёртом круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе Елена Рыбакина встретится с 54-й в мировом рейтинге Сонай Картал из Великобритании.