Марта Костюк — Елена Рыбакина, результат матча 10 марта 2026, счет 0:2, 3-й круг WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Елена Рыбакина переиграла Марту Костюк и вышла в 4-й круг «тысячника» в Индиан-Уэллсе
В ночь с 9 на 10 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч третьего круга в женском одиночном разряде между третьей ракеткой мира и третьей сеяной Еленой Рыбакиной, выступающей под флагом Казахстана, и 28-й в мировом рейтинге украинкой Мартой Костюк (28-й посев). Встреча закончилась победой Рыбакиной в двух сетах — 6:4, 6:4.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
10 марта 2026, вторник. 07:30 МСК
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. Рыбакина один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. Костюк не выполнила ни одного эйса при семи двойных ошибках и использовала три брейк-пойнта из шести заработанных за матч.

В четвёртом круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе Елена Рыбакина встретится с 54-й в мировом рейтинге Сонай Картал из Великобритании.

