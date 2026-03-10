Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, 2026 год: результаты матчей в ночь с 9 на 10 марта

В ночь с 9 на 10 марта в Индиан-Уэллсе прошли матчи третьего круга на турнире категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее ярких поединков игрового дня турнира.

Теннис. WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Третий круг. Результаты матчей 9-10 марта:

Каролина Мухова (Чехия) – Антония Ружич (Хорватия) – 6:0, 6:3;

Джессика Пегула (США) – Елена Остапенко (Латвия) – 4:6, 6:3, 6:2;

Мирра Андреева (Россия) – Катержина Синякова (Чехия) – 6:4, 6:7 (5:7), 3:6;

Элисе Мертенс (Бельгия) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 2:6, 3:6;

Эшлин Крюгер (США) – Элина Свитолина (Украина) – 4:6, 2:6;

Мария Саккари (Греция) – Ига Швёнтек (Польша) – 3:6, 2:6;

Мэдисон Киз (США) – Сонай Картал (Великобритания) – 6:2, 2:6, 3:6;

Марта Костюк (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 4:6, 4:6.