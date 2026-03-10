«Научил хоть чему-то». Бублик — об эмоциях Андреевой после поражения в Индиан-Уэллсе

Казахстанский теннисист 10-я ракетка мира Александр Бублик отреагировал на поведение российской теннисистки Мирры Андреевой после поражения в третьем круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе от чешки Катержины Синяковой со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6. После завершения проигранной встречи Андреева в сердцах швырнула ракетку, а чуть позже, уходя с корта, что-то эмоционально высказывала в сторону болельщиков.

«Не зря микст сыграли, научил хоть чему-то», – написал Бублик в своём телеграм-канале.

Ранее Александр Бублик и Мирра Андреева приняли участие в выставочном смешанном турнире перед стартом основного розыгрыша соревнований в Индиан-Уэллсе.

18-летняя Андреева является действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира она обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3.