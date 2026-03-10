Евгений Кафельников: у кого форма Андреевой не вызывает вопросы? У неё нет прогресса

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников высказался об игровой форме российской теннисистки Мирры Андреевой после её неожиданного поражения в третьем круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе (США) от чешки Катержины Синяковой со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.

«У кого форма Мирры не вызывает вопросы? Её сегодняшняя форма может не вызывать вопросы только у людей, у которых отсутствует компетенция в теннисе. У них игра Мирры не вызывает вопросы, а у остальных вызывает, включая меня. У неё прогресса нет — это самое главное. Она стоит на месте», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.