Евгений Кафельников: у кого форма Андреевой не вызывает вопросы? У неё нет прогресса
Двукратный победитель турниров «Большого шлема» олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников высказался об игровой форме российской теннисистки Мирры Андреевой после её неожиданного поражения в третьем круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе (США) от чешки Катержины Синяковой со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
09 марта 2026, понедельник. 23:35 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|3
|
|7 7
|6
Катержина Синякова
К. Синякова
«У кого форма Мирры не вызывает вопросы? Её сегодняшняя форма может не вызывать вопросы только у людей, у которых отсутствует компетенция в теннисе. У них игра Мирры не вызывает вопросы, а у остальных вызывает, включая меня. У неё прогресса нет — это самое главное. Она стоит на месте», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
