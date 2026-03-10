Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Евгений Кафельников: у кого форма Андреевой не вызывает вопросы? У неё нет прогресса

Евгений Кафельников: у кого форма Андреевой не вызывает вопросы? У неё нет прогресса
Комментарии

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников высказался об игровой форме российской теннисистки Мирры Андреевой после её неожиданного поражения в третьем круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе (США) от чешки Катержины Синяковой со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
09 марта 2026, понедельник. 23:35 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 3
4 		7 7 6
         
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова

«У кого форма Мирры не вызывает вопросы? Её сегодняшняя форма может не вызывать вопросы только у людей, у которых отсутствует компетенция в теннисе. У них игра Мирры не вызывает вопросы, а у остальных вызывает, включая меня. У неё прогресса нет — это самое главное. Она стоит на месте», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Мирра кидала ракетку, била себя и проиграла. Андреева не защитила титул в Индиан-Уэллсе
Мирра кидала ракетку, била себя и проиграла. Андреева не защитила титул в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android