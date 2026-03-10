Андреева прокомментировала поражение от Синяковой в Индиан-Уэллсе
Поделиться
Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала поражение в матче третьего круга «тысячника» в Индиан-Уэллсе (США) от чешки Катержины Синяковой. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
09 марта 2026, понедельник. 23:35 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|3
|
|7 7
|6
Катержина Синякова
К. Синякова
«Она непростая соперница. Она много играет в паре, поэтому у неё хорошие руки, хорошие навыки. Я никогда раньше с ней не играла.
Конечно, матч был тяжёлым. Для меня это был не лучший день, учитывая как я играла, но и ей стоит отдать должное. Она играла хорошо. Показала на корте хороший теннис. Желаю ей удачи на турнире», – сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.
За право выйти в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе Катержина Синякова поспорит с украинкой Элиной Свитолиной.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 марта 2026
-
11:04
-
10:36
-
10:30
-
10:08
-
09:14
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
08:22
-
07:48
-
07:18
-
06:56
-
06:32
-
05:57
-
05:46
-
05:31
-
04:21
-
04:13
-
03:20
-
03:14
-
02:30
-
02:27
-
02:07
-
01:54
-
00:49
-
00:43
-
00:25
-
00:09
- 9 марта 2026
-
23:37
-
23:18
-
23:02
-
21:57
-
21:53
-
20:31
-
20:24