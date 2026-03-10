Андреева прокомментировала поражение от Синяковой в Индиан-Уэллсе

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала поражение в матче третьего круга «тысячника» в Индиан-Уэллсе (США) от чешки Катержины Синяковой. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.

«Она непростая соперница. Она много играет в паре, поэтому у неё хорошие руки, хорошие навыки. Я никогда раньше с ней не играла.

Конечно, матч был тяжёлым. Для меня это был не лучший день, учитывая как я играла, но и ей стоит отдать должное. Она играла хорошо. Показала на корте хороший теннис. Желаю ей удачи на турнире», – сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.

За право выйти в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе Катержина Синякова поспорит с украинкой Элиной Свитолиной.