Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андреева прокомментировала поражение от Синяковой в Индиан-Уэллсе

Андреева прокомментировала поражение от Синяковой в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала поражение в матче третьего круга «тысячника» в Индиан-Уэллсе (США) от чешки Катержины Синяковой. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
09 марта 2026, понедельник. 23:35 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 3
4 		7 7 6
         
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова

«Она непростая соперница. Она много играет в паре, поэтому у неё хорошие руки, хорошие навыки. Я никогда раньше с ней не играла.

Конечно, матч был тяжёлым. Для меня это был не лучший день, учитывая как я играла, но и ей стоит отдать должное. Она играла хорошо. Показала на корте хороший теннис. Желаю ей удачи на турнире», – сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.

За право выйти в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе Катержина Синякова поспорит с украинкой Элиной Свитолиной.

Материалы по теме
Мирра кидала ракетку, била себя и проиграла. Андреева не защитила титул в Индиан-Уэллсе
Мирра кидала ракетку, била себя и проиграла. Андреева не защитила титул в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android