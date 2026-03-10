Швёнтек повторила достижение Возняцки и Радваньской в рамках «тысячника» в Индиан-Уэллсе
Поделиться
Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек шестой год подряд выходит в 1/8 финала «тысячника» в Индиан-Уэллсе, сравнявшись по этому показателю с датчанкой Каролиной Возняцки и полькой Агнешкой Радваньской, сообщает Opta Ace. Это произошло после того, как Швёнтек обыграла в матче третьего круга турнира гречанку Марию Саккари со счётом 6:3, 6:2.
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
10 марта 2026, вторник. 02:40 МСК
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Ранее Возняцки и Радваньска на протяжении шести лет выходили в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе в период с 2008 по 2014 год.
За право сыграть в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе Швёнтек поспорит с чешкой Каролиной Муховой.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 марта 2026
-
11:51
-
11:30
-
11:04
-
10:36
-
10:30
-
10:08
-
09:14
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
08:22
-
07:48
-
07:18
-
06:56
-
06:32
-
05:57
-
05:46
-
05:31
-
04:21
-
04:13
-
03:20
-
03:14
-
02:30
-
02:27
-
02:07
-
01:54
-
00:49
-
00:43
-
00:25
-
00:09
- 9 марта 2026
-
23:37
-
23:18
-
23:02
-
21:57
-
21:53