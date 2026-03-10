Швёнтек повторила достижение Возняцки и Радваньской в рамках «тысячника» в Индиан-Уэллсе

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек шестой год подряд выходит в 1/8 финала «тысячника» в Индиан-Уэллсе, сравнявшись по этому показателю с датчанкой Каролиной Возняцки и полькой Агнешкой Радваньской, сообщает Opta Ace. Это произошло после того, как Швёнтек обыграла в матче третьего круга турнира гречанку Марию Саккари со счётом 6:3, 6:2.

Ранее Возняцки и Радваньска на протяжении шести лет выходили в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе в период с 2008 по 2014 год.

За право сыграть в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе Швёнтек поспорит с чешкой Каролиной Муховой.