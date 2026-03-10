Елена Веснина объяснила поражение Мирры Андреевой в третьем круге Индиан-Уэллса

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде теннисистка Елена Веснина поделилась мнением о причинах поражения россиянки Мирры Андреевой в третьем круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе от чешки Катержины Синяковой. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.

«Мирра впервые столкнулась с очень непростой задачей — подтверждать огромное количество очков. Как бы что ни говорила Мирра, понятно, что она пытается снять с себя давление, но оно всё равно есть. Хочется вновь хорошо сыграть там, где ты побеждала. Хочется пройти дальше по сетке, но соперницы настраиваются особенным образом, когда понимают, что тебе защищать титул. Катержина Синякова — непростая соперница. Она очень опытная и по стилю игры очень специфическая.

Мирра должна была выигрывать этот матч и закрывать в двух сетах, но нервы. Было достаточно ветрено, и мяч гулял — возможно, она не чувствовала мяч на ракетке. Синяковой удалось затянуть её в свою игру. Именно так получилось, что в концовке Андреева играла не в свой теннис, а соперницы. Обидно, что Мирра не смогла пройти дальше, но теперь придётся немного поработать над собой с командой и справиться с этим давлением и испытанием. Такие испытания ложатся на плечи любого теннисиста, который выигрывает турнир, ведь на следующий год всё это нужно подтверждать», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.