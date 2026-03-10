«Не горжусь тем, как с ними справилась». Андреева — об эмоциях после матча с Синяковой

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева объяснила, в чью сторону была направлена эмоциональная реакция после поражения в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе от чешки Катержины Синяковой. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.

– Когда вы уходили с корта, казалось, что вы ругались в сторону… Это были болельщики или ваша команда?

– Могу сказать, что после поражения я переживала очень много эмоций. Но, конечно, я не горжусь тем, как с ними справилась. Мне не нравится, как я повела себя в конце. Это вещи, над которыми мне действительно нужно работать. Не знаю… не в будущем, а при первой возможности. Надеюсь, что смогу поработать над этим и стать в этом лучше.

– Это было обращено к зрителям?

– Это было скорее к самой себе, ко всем в целом. После поражения я просто очень злюсь, поэтому иногда говорю такие вещи самой себе. В первую очередь себе, конечно, но потом… да, это просто была злость, выход эмоций. Не направлено конкретно на кого-то, – сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.