Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева высказалась о болезненных поражениях в последних матчах

Мирра Андреева высказалась о болезненных поражениях в последних матчах
Комментарии

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала серию обидных поражений в напряжённых матчах в последние месяцы. В матче третьего круга «тысячника» в Индиан-Уэллсе Андреева проиграла чешке Катержине Синяковой со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.

Дубай (ж). 1/4 финала
19 февраля 2026, четверг. 15:25 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 6 4
2 		7 7 7
         
Аманда Анисимова
6
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

– У вас было несколько очень упорных и болезненных поражений. Вы обсуждаете это с Кончитой — как изменить эту тенденцию?
– Да, думаю, в трёх последних матчах, которые я проиграла, вела в счёте и имела много возможностей. Сначала поражение в Дохе от Вики, потом от Аманды в Дубае, теперь здесь. Было много шансов, которыми я не воспользовалась. Я просто поговорю об этом со своей командой. Мы ещё не обсуждали этот матч.

Мы поговорим и посмотрим, как лучше справляться с такими ситуациями, и будем работать, чтобы стать лучше, – сказала Андреева на пресс-конференции после поражения в Индиан-Уэллсе.

Ранее Андреева проиграла канадке Виктории Мбоко в матче третьего круга турнира в Дохе (3:6, 6:3, 6:7 (5:7), а на турнире в Дубае россиянка в четвертьфинале уступила американке Аманде Анисимовой со счётом 6:2, 5:7, 6:7 (4:7).

Материалы по теме
Мирра кидала ракетку, била себя и проиграла. Андреева не защитила титул в Индиан-Уэллсе
Мирра кидала ракетку, била себя и проиграла. Андреева не защитила титул в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android