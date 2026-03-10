Мирра Андреева высказалась о болезненных поражениях в последних матчах

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала серию обидных поражений в напряжённых матчах в последние месяцы. В матче третьего круга «тысячника» в Индиан-Уэллсе Андреева проиграла чешке Катержине Синяковой со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.

– У вас было несколько очень упорных и болезненных поражений. Вы обсуждаете это с Кончитой — как изменить эту тенденцию?

– Да, думаю, в трёх последних матчах, которые я проиграла, вела в счёте и имела много возможностей. Сначала поражение в Дохе от Вики, потом от Аманды в Дубае, теперь здесь. Было много шансов, которыми я не воспользовалась. Я просто поговорю об этом со своей командой. Мы ещё не обсуждали этот матч.

Мы поговорим и посмотрим, как лучше справляться с такими ситуациями, и будем работать, чтобы стать лучше, – сказала Андреева на пресс-конференции после поражения в Индиан-Уэллсе.

Ранее Андреева проиграла канадке Виктории Мбоко в матче третьего круга турнира в Дохе (3:6, 6:3, 6:7 (5:7), а на турнире в Дубае россиянка в четвертьфинале уступила американке Аманде Анисимовой со счётом 6:2, 5:7, 6:7 (4:7).