Алькарас уступает лишь Коннорсу по количеству побед в первых 25 матчах в Индиан-Уэллсе
Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал 22-ю победу в 25 первых матчах на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, уступая по этому показателю лишь американцу Джимми Коннорсу, сообщает Opta Ace. В матче третьего круга турнира испанец был сильнее французского теннисиста Артура Риндеркнеша (6:7 (6:8), 6:3, 6:2).
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
10 марта 2026, вторник. 04:45 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|2
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» американец Джимми Коннорс является лидером по количеству побед в первых 25 матчах на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, в его активе 23 победы.
За выход в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе Алькарас поспорит с норвежским теннисистом Каспером Руудом.
