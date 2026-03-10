Алькарас уступает лишь Коннорсу по количеству побед в первых 25 матчах в Индиан-Уэллсе

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал 22-ю победу в 25 первых матчах на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, уступая по этому показателю лишь американцу Джимми Коннорсу, сообщает Opta Ace. В матче третьего круга турнира испанец был сильнее французского теннисиста Артура Риндеркнеша (6:7 (6:8), 6:3, 6:2).

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» американец Джимми Коннорс является лидером по количеству побед в первых 25 матчах на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, в его активе 23 победы.

За выход в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе Алькарас поспорит с норвежским теннисистом Каспером Руудом.