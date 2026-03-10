Андреева рассказала, кого из теннисисток прошлого считает примерами для подражания в игре

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, кого из теннисисток прошлого считает примерами для подражания в игре.

«С точки зрения стиля игры одним из моих кумиров является Мартина Хингис. Мне очень нравится она как человек и как игрок.

Я как раз недавно думала об этом. Думаю, человек, который очень хорошо умел справляться с поражениями — это Серена Уильямс. Я никогда не видела её злой или плохо реагирующей. Даже когда она проигрывала финалы турниров «Большого шлема», она всё равно улыбалась и радовалась за соперницу, которая выиграла матч и получила трофей.

Может быть, это то, чему и мне стоит попытаться научиться. Посмотрим, получится ли», – сказала Андреева на пресс-конференции турнира в Индиан-Уэллсе.