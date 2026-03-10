Алькарас — об уровне соперников: устал играть в каждом круге с Роджером Федерером

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением об уровне игры своих соперников, отметив, что ему практически каждый круг приходится сталкиваться с серьёзным сопротивлением. В матче третьего круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Алькарас обыграл француза Артура Риндеркнеша (6:7 (6:8), 6:3, 6:2).

«Честно говоря, иногда я устаю играть с Роджером Федерером каждый круг. Да, иногда чувствуешь, что соперники играют на действительно безумном уровне.

Не знаю, правильно ли я это ощущаю, но иногда кажется, что это лишь против меня всё время. Если они играют на таком уровне каждый матч, они должны быть выше в рейтинге. Но, конечно, это меня не должно слишком волновать. Просто когда я играю, то задумываюсь об этом.

Всё, что я могу делать — принимать это, продолжать пытаться, делать что-то по-другому в матче, стараться не позволять сопернику быть агрессивным или играть в его стиле, пытаться внедрять свой стиль, свой теннис, свой уровень в матч и пытаться изменить ход игры. Но, очевидно, сначала нужно просто принять ситуацию», – сказал Алькарас на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе.