«Знаю, чего ожидать от него». Дрейпер — о предстоящей встрече с Джоковичем в Индиан-Уэллсе

14-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер поделился ожиданиями от предстоящей встречи с сербом Новаком Джоковичем в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

«Особо не смотрел его игры здесь, но знаю, чего ожидать от Новака. Наблюдаю за ним с детства. На мой взгляд, он величайший теннисист всех времён. Его менталитет и уровень игры всегда невероятно высоки.

Мне придётся сыграть очень хорошо и использовать свои шансы. Но прежде всего я просто благодарен за возможность быть здесь и сыграть против таких игроков, продолжать прогрессировать и получать шанс выступать на тех турнирах, где хочу быть», – сказал Дрейпер на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе.