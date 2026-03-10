Скидки
«Знаю, чего ожидать от него». Дрейпер — о предстоящей встрече с Джоковичем в Индиан-Уэллсе

«Знаю, чего ожидать от него». Дрейпер — о предстоящей встрече с Джоковичем в Индиан-Уэллсе
14-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер поделился ожиданиями от предстоящей встречи с сербом Новаком Джоковичем в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
11 марта 2026, среда. 21:00 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
         
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

«Особо не смотрел его игры здесь, но знаю, чего ожидать от Новака. Наблюдаю за ним с детства. На мой взгляд, он величайший теннисист всех времён. Его менталитет и уровень игры всегда невероятно высоки.

Мне придётся сыграть очень хорошо и использовать свои шансы. Но прежде всего я просто благодарен за возможность быть здесь и сыграть против таких игроков, продолжать прогрессировать и получать шанс выступать на тех турнирах, где хочу быть», – сказал Дрейпер на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе.

Новости. Теннис
