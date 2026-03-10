«Упустил много шансов в первом сете». Алькарас — о победе над Риндеркнешем

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу в матче третьего круга «Мастерса» в Индиан-Уэлсе над французом Артуром Риндеркнешем со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 6:2.

«В начале я немного злился на себя, потому что упустил много шансов в первом сете, несколько брейк-пойнтов, сетбол и не смог их реализовать.

Чувствовал, что упустил много отличных возможностей. Иногда это трудно принять, но в начале второго сета он сыграл на очень высоком уровне и взял мою подачу. Поэтому нужно было просто принять это, быть сильным морально, оставаться максимально спокойным и продолжать играть.

Я знал, что у меня ещё будут шансы, а если не буду в игре, то не смогу их использовать. Главное — оставаться в матче, стараться выиграть свои подачи, оказывать давление на его подачи, но, конечно, делать всё максимально правильно», – сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.