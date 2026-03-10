«Он играет лучше, чем игроки из топ-5». Бублик эмоционально высказался о Ринки Хидзикате

10-я ракетка мира 28-летний казахстанский теннисист Александр Бублик эмоционально высказался во время матча третьего круга, где он уступил представителю Австралии Ринки Хидзикате, который занимает 117-ю строчку в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 3:6.

«Он на задней линии играет лучше, чем половина топ-5, *****. Какого ***? Он же на следующей неделе так проиграет (В оригинале использовалось нецензурное выражение. — Прим. «Чемпионата»)! Ты удивишься (В оригинале использовалось нецензурное выражение. — Прим. «Чемпионата»)!» — сказал Бублик во время матча.

В следующей стадии соревнования Хидзиката встретится с британцем Кэмероном Норри, который во встрече третьего круга был сильнее другого австралийца Алекса де Минора.