«Он играет лучше, чем игроки из топ-5». Бублик эмоционально высказался о Ринки Хидзикате

«Он играет лучше, чем игроки из топ-5». Бублик эмоционально высказался о Ринки Хидзикате
10-я ракетка мира 28-летний казахстанский теннисист Александр Бублик эмоционально высказался во время матча третьего круга, где он уступил представителю Австралии Ринки Хидзикате, который занимает 117-ю строчку в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 3:6.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
09 марта 2026, понедельник. 23:10 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 3 3
6 3 		7 7 6
         
Ринки Хидзиката
Австралия
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката

«Он на задней линии играет лучше, чем половина топ-5, *****. Какого ***? Он же на следующей неделе так проиграет (В оригинале использовалось нецензурное выражение. — Прим. «Чемпионата»)! Ты удивишься (В оригинале использовалось нецензурное выражение. — Прим. «Чемпионата»)!» — сказал Бублик во время матча.

В следующей стадии соревнования Хидзиката встретится с британцем Кэмероном Норри, который во встрече третьего круга был сильнее другого австралийца Алекса де Минора.

«Научил хоть чему-то». Бублик — об эмоциях Андреевой после поражения в Индиан-Уэллсе
