«Он играет лучше, чем игроки из топ-5». Бублик эмоционально высказался о Ринки Хидзикате

10-я ракетка мира 28-летний казахстанский теннисист Александр Бублик эмоционально высказался во время матча третьего круга, где он уступил представителю Австралии Ринки Хидзикате, который занимает 117-ю строчку в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 3:6.
|1
|2
|3
|
|6 3
|3
|
|7 7
|6
«Он на задней линии играет лучше, чем половина топ-5, *****. Какого ***? Он же на следующей неделе так проиграет (В оригинале использовалось нецензурное выражение. — Прим. «Чемпионата»)! Ты удивишься (В оригинале использовалось нецензурное выражение. — Прим. «Чемпионата»)!» — сказал Бублик во время матча.
В следующей стадии соревнования Хидзиката встретится с британцем Кэмероном Норри, который во встрече третьего круга был сильнее другого австралийца Алекса де Минора.
- 10 марта 2026
-
18:00
-
17:44
-
16:55
-
16:41
-
14:04
-
13:34
-
12:50
-
12:04
-
11:51
-
11:30
-
11:04
-
10:36
-
10:30
-
10:08
-
09:14
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
08:22
-
07:48
-
07:18
-
06:56
-
06:32
-
05:57
-
05:46
-
05:31
-
04:21
-
04:13
-
03:20
-
03:14
-
02:30
-
02:27
-
02:07
-
01:54
-
00:49