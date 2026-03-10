Скидки
«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 2026 год: расписание матчей в ночь с 10 на 11 марта

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 2026 год: расписание матчей в ночь с 10 на 11 марта
В ночь с 10 на 11 марта в американском Индиан-Уэллсе пройдёт седьмой игровой день турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием его матчей.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), третий круг. Расписание матчей с 10 на 11 марта (время московское):

  • 21:00. Лёнер Тьен (США) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).
  • 21:00. Фрэнсис Тиафо (США) — Александр Зверев (Германия).
  • 21:00. Артюр Фис (Франция) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).
  • 4:00. Жоао Фонсека (Бразилия) — Янник Синнер (Италия).

Действующим чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер. В прошлогоднем финале он обыграл датчанина Хольгера Руне.

