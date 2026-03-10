Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, 2026 год: расписание матчей в ночь с 10 на 11 марта

В ночь с 10 на 11 марта в Индиан-Уэллсе пройдут матчи четвёртого круга на турнире категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием поединков игрового дня турнира.

Теннис. WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Второй круг. Расписание матчей 10-11 марта (время московское):

21:00. Арина Соболенко (Беларусь) — Наоми Осака (Япония).

23:00. Талия Гибсон (Австралия) — Жасмин Паолини (Италия).

4:00. Виктория Мбоко (Канада) — Аманда Анисимова (США).

6:00. Александра Эала (Филиппины) — Линда Носкова (Чехия).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. Мирра Андреева является действующей чемпионкой соревнований. В прошлогоднем финале она обыграла лидера рейтинга WTA Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3.