Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, 2026 год: расписание матчей в ночь с 10 на 11 марта

Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, 2026 год: расписание матчей в ночь с 10 на 11 марта
Комментарии

В ночь с 10 на 11 марта в Индиан-Уэллсе пройдут матчи четвёртого круга на турнире категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием поединков игрового дня турнира.

Теннис. WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Второй круг. Расписание матчей 10-11 марта (время московское):

  • 21:00. Арина Соболенко (Беларусь) — Наоми Осака (Япония).
  • 23:00. Талия Гибсон (Австралия) — Жасмин Паолини (Италия).
  • 4:00. Виктория Мбоко (Канада) — Аманда Анисимова (США).
  • 6:00. Александра Эала (Филиппины) — Линда Носкова (Чехия).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. Мирра Андреева является действующей чемпионкой соревнований. В прошлогоднем финале она обыграла лидера рейтинга WTA Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3.

Календарь турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Материалы по теме
Мирра кидала ракетку, била себя и проиграла. Андреева не защитила титул в Индиан-Уэллсе
Мирра кидала ракетку, била себя и проиграла. Андреева не защитила титул в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android