Даниил Медведев 25-й раз в карьере выиграл сет у соперника с «баранкой»

Чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев 25-й раз в карьере выиграл сет у соперника с «баранкой». В матче третьего круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе он обыграл 53-ю ракетку мира в мировом рейтинге аргентинца Себастьяна Баэса. Встреча закончилась победой Медведева в двух сетах — 6:4, 6:0.

Медведев стал девятым действующим теннисистом, который добился данного достижения. В четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе он встретится с 44-й ракеткой мира американцем Алексом Михельсеном.

Действующим чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер. В прошлогоднем финале он обыграл датчанина Хольгера Руне.