Даниил Медведев 25-й раз в карьере выиграл сет у соперника с «баранкой»
Чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев 25-й раз в карьере выиграл сет у соперника с «баранкой». В матче третьего круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе он обыграл 53-ю ракетку мира в мировом рейтинге аргентинца Себастьяна Баэса. Встреча закончилась победой Медведева в двух сетах — 6:4, 6:0.
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
10 марта 2026, вторник. 06:30 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
Себастьян Баэс
С. Баэс
Медведев стал девятым действующим теннисистом, который добился данного достижения. В четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе он встретится с 44-й ракеткой мира американцем Алексом Михельсеном.
Действующим чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер. В прошлогоднем финале он обыграл датчанина Хольгера Руне.
