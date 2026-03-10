Скидки
Даниил Медведев 25-й раз в карьере выиграл сет у соперника с «баранкой»

Даниил Медведев 25-й раз в карьере выиграл сет у соперника с «баранкой»
Чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев 25-й раз в карьере выиграл сет у соперника с «баранкой». В матче третьего круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе он обыграл 53-ю ракетку мира в мировом рейтинге аргентинца Себастьяна Баэса. Встреча закончилась победой Медведева в двух сетах — 6:4, 6:0.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
10 марта 2026, вторник. 06:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		0
         
Себастьян Баэс
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс

Медведев стал девятым действующим теннисистом, который добился данного достижения. В четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе он встретится с 44-й ракеткой мира американцем Алексом Михельсеном.

Действующим чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер. В прошлогоднем финале он обыграл датчанина Хольгера Руне.

