Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Слишком раздражённая». Кузнецова — о поведении Мирры Андреевой в Индиан-Уэллсе

«Слишком раздражённая». Кузнецова — о поведении Мирры Андреевой в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова отреагировала на выступление российских теннисистов Даниила Медведева и Мирры Андреевой в третьем круге Индиан-Уэллса.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
09 марта 2026, понедельник. 23:35 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 3
4 		7 7 6
         
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
10 марта 2026, вторник. 06:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		0
         
Себастьян Баэс
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс

«В Индиан-Уэллсе Даня остался один за всех в одиночном разряде, одержав вторую уверенную победу, на сей раз над Баэсом (6:4 6:0). Мирра, к сожалению, проиграла Синяковой, слишком раздражённая была. Надеюсь, что теперь давление от защиты титула спадёт, она станет поспокойнее», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Андреева проиграла чешке Катержине Синяковой со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6. Медведев обыграл 53-ю ракетку мира в мировом рейтинге аргентинца Себастьяна Баэса. Встреча закончилась победой Медведева в двух сетах — 6:4, 6:0.

Материалы по теме
Мирра кидала ракетку, била себя и проиграла. Андреева не защитила титул в Индиан-Уэллсе
Мирра кидала ракетку, била себя и проиграла. Андреева не защитила титул в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android