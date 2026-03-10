«Слишком раздражённая». Кузнецова — о поведении Мирры Андреевой в Индиан-Уэллсе

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова отреагировала на выступление российских теннисистов Даниила Медведева и Мирры Андреевой в третьем круге Индиан-Уэллса.

«В Индиан-Уэллсе Даня остался один за всех в одиночном разряде, одержав вторую уверенную победу, на сей раз над Баэсом (6:4 6:0). Мирра, к сожалению, проиграла Синяковой, слишком раздражённая была. Надеюсь, что теперь давление от защиты титула спадёт, она станет поспокойнее», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Андреева проиграла чешке Катержине Синяковой со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6. Медведев обыграл 53-ю ракетку мира в мировом рейтинге аргентинца Себастьяна Баэса. Встреча закончилась победой Медведева в двух сетах — 6:4, 6:0.