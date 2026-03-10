«Слишком раздражённая». Кузнецова — о поведении Мирры Андреевой в Индиан-Уэллсе

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова отреагировала на выступление российских теннисистов Даниила Медведева и Мирры Андреевой в третьем круге Индиан-Уэллса.
|1
|2
|3
|
|6 5
|3
|
|7 7
|6
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
«В Индиан-Уэллсе Даня остался один за всех в одиночном разряде, одержав вторую уверенную победу, на сей раз над Баэсом (6:4 6:0). Мирра, к сожалению, проиграла Синяковой, слишком раздражённая была. Надеюсь, что теперь давление от защиты титула спадёт, она станет поспокойнее», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.
Андреева проиграла чешке Катержине Синяковой со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6. Медведев обыграл 53-ю ракетку мира в мировом рейтинге аргентинца Себастьяна Баэса. Встреча закончилась победой Медведева в двух сетах — 6:4, 6:0.
- 10 марта 2026
-
20:52
-
20:09
-
19:00
-
18:51
-
18:00
-
17:44
-
16:55
-
16:41
-
14:04
-
13:34
-
12:50
-
12:04
-
11:51
-
11:30
-
11:04
-
10:36
-
10:30
-
10:08
-
09:14
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
08:22
-
07:48
-
07:18
-
06:56
-
06:32
-
05:57
-
05:46
-
05:31
-
04:21
-
04:13
-
03:20
-
03:14
-
02:30