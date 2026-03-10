Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, обыграв Осаку

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. В матче четвёртого круга она обыграла представительницу Японии Наоми Осаку. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. В её рамках Соболенко семь раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Осаки два эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. Мирра Андреева является действующей чемпионкой соревнований. В прошлогоднем финале она обыграла лидера рейтинга WTA Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3.