Артюр Фис обыграл Оже-Альяссима и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
40-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис вышел в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 10 марта, он обыграл 25-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6.
Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
10 марта 2026, вторник. 21:10 МСК
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 11
|
|6 9
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Теннисисты провели на корте 1 час 51 минуту. За это время Фис сделал пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Оже-Альяссима шесть подач навылет, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
Действующим чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер. В прошлогоднем финале он обыграл датчанина Хольгера Руне.
