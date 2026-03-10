Скидки
Артюр Фис — Феликс Оже-Альяссим, результат матча 10 марта 2026, счет 2:0, 4-й круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Артюр Фис обыграл Оже-Альяссима и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
40-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис вышел в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 10 марта, он обыграл 25-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6.

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
10 марта 2026, вторник. 21:10 МСК
Артюр Фис
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 11
3 		6 9
         
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Теннисисты провели на корте 1 час 51 минуту. За это время Фис сделал пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Оже-Альяссима шесть подач навылет, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Действующим чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер. В прошлогоднем финале он обыграл датчанина Хольгера Руне.

