Александр Зверев уверенно вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Немецкий теннисист четвёртая ракетка мира Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В матче четвёртого круга он обыграл американца Фрэнсиса Тиафо. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.
Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут. За это время Зверев сделал 13 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету Тиафо шесть подач навылет, три двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.
Действующим чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер. В прошлогоднем финале он обыграл датчанина Хольгера Руне.
