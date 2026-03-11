Скидки
Александр Зверев — Фрэнсис Тиафо, результат матча 11 марта 2026, счёт 2:0, 4-й круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Александр Зверев уверенно вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Немецкий теннисист четвёртая ракетка мира Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В матче четвёртого круга он обыграл американца Фрэнсиса Тиафо. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
10 марта 2026, вторник. 23:15 МСК
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут. За это время Зверев сделал 13 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету Тиафо шесть подач навылет, три двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.

Действующим чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер. В прошлогоднем финале он обыграл датчанина Хольгера Руне.

