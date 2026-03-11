Паолини не смогла выйти в 1/4 финала «тысячника» в Индиан-Уэллсе, проиграв 112-й ракетке

В ночь с 10 на 11 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч четвёртого круга в женском одиночном разряде между седьмой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини (седьмой посев) и 112-й в мировом рейтинге Талией Гибсон из Австралии. Встреча закончилась победой Гибсон в трёх сетах — 7:5, 2:6, 6:1.
Продолжительность матча составила 2 часа 1 минуту. Паолини четырежды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из шести брейк-пойнтов. Гибсон выполнила четыре эйса при пяти двойных ошибках и использовала 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных за матч.
В четвертьфинале «тысячника» в Индиан-Уэллсе Талия Гибсон встретится с победительницей матча между 14-й ракеткой мира Линдой Носковой из Чехии (14-й посев) и 32-й в мировом рейтинге филиппинкой Александрой Эалой (31-й посев).
