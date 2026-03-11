Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Талия Гибсон — Жасмин Паолини, результат матча 11 марта 2026, счет 2:1, 4-й круг WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Паолини не смогла выйти в 1/4 финала «тысячника» в Индиан-Уэллсе, проиграв 112-й ракетке
Комментарии

В ночь с 10 на 11 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч четвёртого круга в женском одиночном разряде между седьмой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини (седьмой посев) и 112-й в мировом рейтинге Талией Гибсон из Австралии. Встреча закончилась победой Гибсон в трёх сетах — 7:5, 2:6, 6:1.

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
10 марта 2026, вторник. 23:25 МСК
Талия Гибсон
Австралия
Талия Гибсон
Т. Гибсон
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		2 6
5 		6 1
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Продолжительность матча составила 2 часа 1 минуту. Паолини четырежды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из шести брейк-пойнтов. Гибсон выполнила четыре эйса при пяти двойных ошибках и использовала 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных за матч.

В четвертьфинале «тысячника» в Индиан-Уэллсе Талия Гибсон встретится с победительницей матча между 14-й ракеткой мира Линдой Носковой из Чехии (14-й посев) и 32-й в мировом рейтинге филиппинкой Александрой Эалой (31-й посев).

Календарь WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android