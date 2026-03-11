Губерниев вопросом отреагировал на скандальное поведение Мирры Андреевой на Индиан-Уэллсе

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на поведение российской теннисистки Мирры Андреевой после поражения в третьем круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе от чешки Катержины Синяковой со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6. После завершения проигранной встречи Андреева в сердцах швырнула ракетку, а чуть позже, уходя с корта, что-то эмоционально высказывала в сторону болельщиков.
«Должны ли спортсмены посылать болельщиков, если болельщики спортсменов посылают??? Что думаете???» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Ранее в крайних турнирах Андреева проиграла канадке Виктории Мбоко в матче третьего круга турнира в Дохе (3:6, 6:3, 6:7 (5:7), а на турнире в Дубае россиянка в четвертьфинале уступила американке Аманде Анисимовой со счётом 6:2, 5:7, 6:7 (4:7).
