Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Губерниев вопросом отреагировал на скандальное поведение Мирры Андреевой на Индиан-Уэллсе

Губерниев вопросом отреагировал на скандальное поведение Мирры Андреевой на Индиан-Уэллсе
Комментарии

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на поведение российской теннисистки Мирры Андреевой после поражения в третьем круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе от чешки Катержины Синяковой со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6. После завершения проигранной встречи Андреева в сердцах швырнула ракетку, а чуть позже, уходя с корта, что-то эмоционально высказывала в сторону болельщиков.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
09 марта 2026, понедельник. 23:35 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 3
4 		7 7 6
         
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова

«Должны ли спортсмены посылать болельщиков, если болельщики спортсменов посылают??? Что думаете???» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее в крайних турнирах Андреева проиграла канадке Виктории Мбоко в матче третьего круга турнира в Дохе (3:6, 6:3, 6:7 (5:7), а на турнире в Дубае россиянка в четвертьфинале уступила американке Аманде Анисимовой со счётом 6:2, 5:7, 6:7 (4:7).

Материалы по теме
Мирра кидала ракетку, била себя и проиграла. Андреева не защитила титул в Индиан-Уэллсе
Мирра кидала ракетку, била себя и проиграла. Андреева не защитила титул в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android