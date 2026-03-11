Скидки
Главная Теннис Новости

Хачанов / Рублёв — Оже-Альяссим / Корда, результат матча 11 марта 2026, счёт 2:1, 2-й круг парного Мастерса в Индиан-Уэллсе

Хачанов и Рублёв пробились в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в паре
Комментарии

В ночь с 10 на 11 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч второго круга в мужском парном разряде между российским дуэтом Карен Хачанов/Андрей Рублёв и канадско-американской парой Феликс Оже-Альяссим/Себастьян Корда. Встреча закончилась победой Хачанова и Рублёва на чемпионском тай-брейке — 7:6 (7:3), 4:6, 10:5.

Индиан-Уэллс — парный разряд (м). 2-й круг
11 марта 2026, среда. 00:55 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 1 10
6 3 		6 0 5
         
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
Ф. Оже-Альяссим С. Корда

Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. Хачанов и Рублёв семь раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два из восьми брейк-пойнтов. Их соперники выполнили шесть эйсов при двух двойных ошибках и использовали три брейк-пойнта из четырёх заработанных за матч.

В четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Карен Хачанов и Андрей Рублёв встретятся с победителем встречи, где в эти минуты сошлись Артур Риндеркнеш (Франция)/Валантен Вашеро (Монако) и Новак Джокович (Сербия)/Стефанос Циципас (Греция).

Календарь парного «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка парного «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
