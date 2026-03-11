Хачанов и Рублёв пробились в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в паре

В ночь с 10 на 11 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч второго круга в мужском парном разряде между российским дуэтом Карен Хачанов/Андрей Рублёв и канадско-американской парой Феликс Оже-Альяссим/Себастьян Корда. Встреча закончилась победой Хачанова и Рублёва на чемпионском тай-брейке — 7:6 (7:3), 4:6, 10:5.
|1
|2
|3
|
|4
|1 10
|
|6
|0 5
Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. Хачанов и Рублёв семь раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два из восьми брейк-пойнтов. Их соперники выполнили шесть эйсов при двух двойных ошибках и использовали три брейк-пойнта из четырёх заработанных за матч.
В четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Карен Хачанов и Андрей Рублёв встретятся с победителем встречи, где в эти минуты сошлись Артур Риндеркнеш (Франция)/Валантен Вашеро (Монако) и Новак Джокович (Сербия)/Стефанос Циципас (Греция).
- 11 марта 2026
-
03:39
-
03:27
-
02:37
-
01:33
-
01:27
-
00:55
- 10 марта 2026
-
23:14
-
22:50
-
20:52
-
20:09
-
19:00
-
18:51
-
18:00
-
17:44
-
16:55
-
16:41
-
14:04
-
13:34
-
12:50
-
12:04
-
11:51
-
11:30
-
11:04
-
10:36
-
10:30
-
10:08
-
09:14
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
08:22
-
07:48
-
07:18
-
06:56
-
06:32