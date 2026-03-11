Хачанов и Рублёв пробились в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в паре

В ночь с 10 на 11 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч второго круга в мужском парном разряде между российским дуэтом Карен Хачанов/Андрей Рублёв и канадско-американской парой Феликс Оже-Альяссим/Себастьян Корда. Встреча закончилась победой Хачанова и Рублёва на чемпионском тай-брейке — 7:6 (7:3), 4:6, 10:5.

Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. Хачанов и Рублёв семь раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два из восьми брейк-пойнтов. Их соперники выполнили шесть эйсов при двух двойных ошибках и использовали три брейк-пойнта из четырёх заработанных за матч.

В четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Карен Хачанов и Андрей Рублёв встретятся с победителем встречи, где в эти минуты сошлись Артур Риндеркнеш (Франция)/Валантен Вашеро (Монако) и Новак Джокович (Сербия)/Стефанос Циципас (Греция).