Лёнер Тьен — Алехандро Давидович-Фокина, результат матча 11 марта 2026, счет 2:1, четвёртый круг Мастерса в Индиан-Уэллсе

Тьен одолел Давидович-Фокину на турнире в Индиан-Уэллсе, и может сыграть с Синнером
Комментарии

27-я ракетка мира 20-летний американский теннисист Лёнер Тьен вышел в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 11 марта, он в трёх сетах на тай-брейке обыграл 26-летнего испанца Алехандро Давидович-Фокину (19-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (7:4).

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
11 марта 2026, среда. 01:05 МСК
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7 7
6 		1 6 4
         
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

Матч продлился 2 часа 8 минут. За это время Тьен сделал 10 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету испанца восемь подач навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт за встречу из пяти возможных.

В четвертьфинале турнира Тьен встретится с победителем противостояния, где сойдутся Янник Синнер (1) из Италии и представитель Бразилии Жоао Фонсека (35).

