Тьен одолел Давидович-Фокину на турнире в Индиан-Уэллсе, и может сыграть с Синнером

27-я ракетка мира 20-летний американский теннисист Лёнер Тьен вышел в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 11 марта, он в трёх сетах на тай-брейке обыграл 26-летнего испанца Алехандро Давидович-Фокину (19-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (7:4).

Матч продлился 2 часа 8 минут. За это время Тьен сделал 10 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету испанца восемь подач навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт за встречу из пяти возможных.

В четвертьфинале турнира Тьен встретится с победителем противостояния, где сойдутся Янник Синнер (1) из Италии и представитель Бразилии Жоао Фонсека (35).