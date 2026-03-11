Скидки
Главная Теннис Новости

Риндеркнеш / Вашеро — Джокович / Циципас, результат матча 11 марта 2026, счёт 2:0, 2-й круг парного Мастерса в Индиан-Уэллсе

Джокович и Циципас не смогли выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в паре
В ночь с 10 на 11 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч второго круга в мужском парном разряде между дуэтом Новак Джокович (Сербия) / Стефанос Циципас (Греция) и парой Артур Риндеркнеш (Франция) / Валантен Вашеро (Монако). Встреча закончилась победой Риндеркнеша и Вашеро в двух сетах — 7:6 (7:4), 7:5.

Индиан-Уэллс — парный разряд (м). 2-й круг
11 марта 2026, среда. 01:50 МСК
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
Валантен Вашеро
Монако
Валантен Вашеро
А. Риндеркнеш В. Вашеро
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7
6 4 		5
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
Н. Джокович С. Циципас

Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. Джокович и Циципас дважды подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один из пяти брейк-пойнтов. Риндеркнеш и Вашеро выполнили 11 эйсов при трёх двойных ошибках и использовали два брейк-пойнта из 11 заработанных за матч.

В 1/4 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Артур Риндеркнеш и Валантен Вашеро встретятся с российской парой Карен Хачанов / Андрей Рублёв.

