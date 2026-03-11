Джокович и Циципас не смогли выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в паре

В ночь с 10 на 11 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч второго круга в мужском парном разряде между дуэтом Новак Джокович (Сербия) / Стефанос Циципас (Греция) и парой Артур Риндеркнеш (Франция) / Валантен Вашеро (Монако). Встреча закончилась победой Риндеркнеша и Вашеро в двух сетах — 7:6 (7:4), 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. Джокович и Циципас дважды подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один из пяти брейк-пойнтов. Риндеркнеш и Вашеро выполнили 11 эйсов при трёх двойных ошибках и использовали два брейк-пойнта из 11 заработанных за матч.

В 1/4 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Артур Риндеркнеш и Валантен Вашеро встретятся с российской парой Карен Хачанов / Андрей Рублёв.