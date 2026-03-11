Скидки
Определились все участники парных четвертьфиналов «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Комментарии

На проходящем в эти дни в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) мужском хардовом турнире категории «Мастерс» стали известны все участники 1/4 финала в парном разряде. На этой стадии борьбу за победу в турнире продолжат дуэты Марсель Гранольерс (Испания) / Орасио Себальос (Аргентина) (первый посев), Кристиан Харрисон (США) / Нил Скупски (Великобритания) (четвёртый посев), Карен Хачанов (Россия) / Андрей Рублёв (Россия), Гидо Андреосси (Аргентина) / Мануэль Гинар (Франция), Артур Риндеркнеш (Франция) / Валантен Вашеро (Монако), Юки Бхамбри (Индия) / Андре Горанссон (Швеция), Константин Францен (Германия) / Робин Хасе (Нидерланды) и Александер Эрлер (Австрия) / Андреа Вавассори (Италия).

Все пары 1/4 финала хардового «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в парном разряде:

Марсель Гранольерс / Орасио Себальос (Испания / Аргентина, 1) — Константин Францен / Робин Хасе (Германия / Нидерланды);
Кристиан Харрисон / Нил Скупски (США / Великобритания, 4) — Гидо Андреосси / Мануэль Гинар (Аргентина / Франция);
Карен Хачанов / Андрей Рублёв (Россия) — Артур Риндеркнеш / Валантен Вашеро (Франция / Монако);
Александер Эрлер / Андреа Вавассори (Австрия / Италия) — Юки Бхамбри / Андре Горанссон (Индия / Швеция).

Календарь парного "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка парного "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
