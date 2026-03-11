Мбоко обыграла Анисимову и в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе сыграет с Соболенко
Поделиться
10-я ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко вышла в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), обыграв в матче четвёртого круга американку Аманду Анисимову (6-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:4, 6:1.
Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
11 марта 2026, среда. 04:10 МСК
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут. За время матча Мбоко выполнила пять подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из трёх. Анисимова сделала в игре четыре эйса, допустила две двойные ошибки и не смогла реализовать один брейк-пойнт из одного возможного.
В 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе Мбоко сразится с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.
Комментарии
- 11 марта 2026
-
05:31
-
04:05
-
03:39
-
03:27
-
02:37
-
01:33
-
01:27
-
00:55
- 10 марта 2026
-
23:14
-
22:50
-
20:52
-
20:09
-
19:00
-
18:51
-
18:00
-
17:44
-
16:55
-
16:41
-
14:04
-
13:34
-
12:50
-
12:04
-
11:51
-
11:30
-
11:04
-
10:36
-
10:30
-
10:08
-
09:14
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
08:22
-
07:48
-
07:18