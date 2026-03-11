Скидки
Виктория Мбоко — Аманда Анисимова, результат матча 11 марта 2026, счет 2:0, четвёрьый круг WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Мбоко обыграла Анисимову и в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе сыграет с Соболенко
Комментарии

10-я ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко вышла в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), обыграв в матче четвёртого круга американку Аманду Анисимову (6-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:4, 6:1.

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
11 марта 2026, среда. 04:10 МСК
Виктория Мбоко
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут. За время матча Мбоко выполнила пять подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из трёх. Анисимова сделала в игре четыре эйса, допустила две двойные ошибки и не смогла реализовать один брейк-пойнт из одного возможного.

В 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе Мбоко сразится с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
