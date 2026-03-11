Мбоко обыграла Анисимову и в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе сыграет с Соболенко

10-я ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко вышла в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), обыграв в матче четвёртого круга американку Аманду Анисимову (6-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:4, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут. За время матча Мбоко выполнила пять подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из трёх. Анисимова сделала в игре четыре эйса, допустила две двойные ошибки и не смогла реализовать один брейк-пойнт из одного возможного.

В 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе Мбоко сразится с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.