Янник Синнер обыграл Жоао Фонсеку в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в 1/4 финала турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 11 марта, он обыграл бразильца Жоао Фонсека (35-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).
Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
11 марта 2026, среда. 04:10 МСК
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
Янник Синнер
Я. Синнер
Матч продлился 2 часа 1 минуту. За это время Синнер сделал 15 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету Фонсеки девять подач навылет, три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных за встречу.
В 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе Синнер встретится с американским теннисистом Лёнером Тьеном (27-й в рейтинге ATP).
