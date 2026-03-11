Янник Синнер обыграл Жоао Фонсеку в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в 1/4 финала турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 11 марта, он обыграл бразильца Жоао Фонсека (35-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Матч продлился 2 часа 1 минуту. За это время Синнер сделал 15 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету Фонсеки девять подач навылет, три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных за встречу.

В 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе Синнер встретится с американским теннисистом Лёнером Тьеном (27-й в рейтинге ATP).