Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Жоао Фонсека — Янник Синнер, результат матча 11 марта 2026, счет 0:2, четвёртый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Янник Синнер обыграл Жоао Фонсеку в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в 1/4 финала турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 11 марта, он обыграл бразильца Жоао Фонсека (35-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
11 марта 2026, среда. 04:10 МСК
Жоао Фонсека
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		6 4
7 8 		7 7
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Матч продлился 2 часа 1 минуту. За это время Синнер сделал 15 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету Фонсеки девять подач навылет, три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных за встречу.

В 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе Синнер встретится с американским теннисистом Лёнером Тьеном (27-й в рейтинге ATP).

Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Материалы по теме
Мбоко обыграла Анисимову и в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе сыграет с Соболенко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android