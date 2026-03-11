«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 2026 год: результаты матчей в ночь с 10 на 11 марта

В ночь с 10 на 11 марта мск на хардовых кортах Индиан-Уэллса (США, штат Калифорния) прошли матчи четвёртого круга турнира категории «Мастерс» в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня турнира (курсивом выделены победители).

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), одиночный разряд, четвёртый круг. Результаты матчей с 10 на 11 марта мск:

Лёнер Тьен (США) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — 4:6, 6:1, 7:6 (7:4);

Фрэнсис Тиафо (США) — Александр Зверев (Германия) — 3:6, 4:6;

Артюр Фис (Франция) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:3, 7:6 (11:9);

Жоао Фонсека (Бразилия) — Янник Синнер (Италия) — 6:7 (6:8), 6:7 (4:7).

Действующим чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер. В прошлогоднем финале он обыграл датчанина Хольгера Руне.

