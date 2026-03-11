Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, 2026 год: результаты матчей в ночь с 10 на 11 марта

В ночь с 10 на 11 марта в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) прошли матчи четвёртого круга женского турнира категории WTA-1000 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня турнира (курсивом выделены победители).

Теннис. WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Четвёртый круг. Результаты матчей 10-11 марта:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Наоми Осака (Япония, 16) — 6:2,6:4;

Талия Гибсон (Австралия) — Жасмин Паолини (Италия, 7) — 7:5, 2:6, 6:1;

Виктория Мбоко (Канада, 10) — Аманда Анисимова (США, 6) — 6:4, 6:1;

Александра Эала (Филиппины, 31) — Линда Носкова (Чехия, 14) — 2:6, 0:6.