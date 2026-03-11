Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, 2026 год: результаты матчей в ночь с 10 на 11 марта

Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, 2026 год: результаты матчей в ночь с 10 на 11 марта
Комментарии

В ночь с 10 на 11 марта в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) прошли матчи четвёртого круга женского турнира категории WTA-1000 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня турнира (курсивом выделены победители).

Теннис. WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Четвёртый круг. Результаты матчей 10-11 марта:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Наоми Осака (Япония, 16) — 6:2,6:4;
Талия Гибсон (Австралия) — Жасмин Паолини (Италия, 7) — 7:5, 2:6, 6:1;
Виктория Мбоко (Канада, 10) — Аманда Анисимова (США, 6) — 6:4, 6:1;
Александра Эала (Филиппины, 31) — Линда Носкова (Чехия, 14) — 2:6, 0:6.

Сетка турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Календарь турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Материалы по теме
Мирра кидала ракетку, била себя и проиграла. Андреева не защитила титул в Индиан-Уэллсе
Мирра кидала ракетку, била себя и проиграла. Андреева не защитила титул в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android