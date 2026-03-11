Арина Соболенко — о женском спорте в мире: он сильно вырос и продолжает развиваться

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила текущее развитие женского тенниса и высказалась о равенстве в спорте.

– Мне кажется, мы на правильном пути, движемся в правильном направлении. Нас воспринимают на равных, нам платят одинаково.

В целом мне кажется, что женский спорт вообще сильно вырос и продолжает развиваться. Думаю, мы движемся в правильном направлении.

– Есть ли что-то, что вы хотели бы изменить?

– Лично меня большинство вещей устраивает — даже расписание, призовые и всё остальное.

Наверное, я бы чуть лучше поработала над продвижением нашего спорта. Мне нравится, как ATP продвигает себя и как работает их маркетинг. Думаю, это та область, где мы можем улучшиться и привлечь больше внимания и зрителей к женскому теннису, – сказала Соболенко на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе.