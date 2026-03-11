Скидки
«Матч был очень тяжёлым». Синнер — о победе над Фонсекой в Индиан-Уэллсе

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу в матче четвёртого круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе над бразильцем Жоао Фонсекой. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
11 марта 2026, среда. 04:10 МСК
Жоао Фонсека
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		6 4
7 8 		7 7
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Думаю, всё решили важные розыгрыши в ключевые моменты. Я нашёл несколько хороших решений, но матч был очень тяжёлым. Я его ждал, потому что он очень, очень высококлассный игрок. Так что я очень рад, что смог победить», – сказал Синнер на послематчевой пресс-конференции.

За право выйти в полуфинал турнира Синнер поспорит с американским теннисистом Лёнером Тьеном.

Первое испытание для Синнера в Индиан-Уэллсе! Янник с трудом прошёл Жоао Фонсеку
