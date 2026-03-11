«Матч был очень тяжёлым». Синнер — о победе над Фонсекой в Индиан-Уэллсе

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу в матче четвёртого круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе над бразильцем Жоао Фонсекой. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

«Думаю, всё решили важные розыгрыши в ключевые моменты. Я нашёл несколько хороших решений, но матч был очень тяжёлым. Я его ждал, потому что он очень, очень высококлассный игрок. Так что я очень рад, что смог победить», – сказал Синнер на послематчевой пресс-конференции.

За право выйти в полуфинал турнира Синнер поспорит с американским теннисистом Лёнером Тьеном.