Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер — о сходстве игры Фонсеки со своей: есть вещи, которые он делает немного лучше

Синнер — о сходстве игры Фонсеки со своей: есть вещи, которые он делает немного лучше
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился мнением о том, насколько его стиль игры схож с игрой бразильца Жоао Фонсеки. Ранее Синнер обыграл бразильца в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (7:6 (8:6), 7:6 (7:4)).

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
11 марта 2026, среда. 04:10 МСК
Жоао Фонсека
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		6 4
7 8 		7 7
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«С моей точки зрения, каждый игрок всё-таки отличается. У него, конечно, есть качества, похожие на мои и на те, которые я развил за последние годы. Но при этом я вижу и различия: есть вещи, которые он иногда делает немного лучше, и есть вещи, которые лучше делаю я.

Поэтому я считаю, что каждый игрок уникален. Он идёт своим путём в теннисе, у меня свой путь. Но он в очень хороших руках — у него отличная команда и он очень трудолюбивый парень. Это было очень хорошее противостояние», — сказал Синнер на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе.

Материалы по теме
Первое испытание для Синнера в Индиан-Уэллсе! Янник с трудом прошёл Жоао Фонсеку
Первое испытание для Синнера в Индиан-Уэллсе! Янник с трудом прошёл Жоао Фонсеку
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android