Синнер — о сходстве игры Фонсеки со своей: есть вещи, которые он делает немного лучше

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился мнением о том, насколько его стиль игры схож с игрой бразильца Жоао Фонсеки. Ранее Синнер обыграл бразильца в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (7:6 (8:6), 7:6 (7:4)).
«С моей точки зрения, каждый игрок всё-таки отличается. У него, конечно, есть качества, похожие на мои и на те, которые я развил за последние годы. Но при этом я вижу и различия: есть вещи, которые он иногда делает немного лучше, и есть вещи, которые лучше делаю я.
Поэтому я считаю, что каждый игрок уникален. Он идёт своим путём в теннисе, у меня свой путь. Но он в очень хороших руках — у него отличная команда и он очень трудолюбивый парень. Это было очень хорошее противостояние», — сказал Синнер на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе.
