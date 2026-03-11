«Отчасти это опыт». Пегула — о причинах своей хорошей формы

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула ответила на вопрос, как сохраняет свою физическую форму во время матчей.

«Отчасти это опыт, понимание того, что с каждым разом ты должен продолжать играть розыгрыш за розыгрышем. Есть конкретные вещи, на которых я фокусируюсь: как защитить подачу, стараться хорошо подавать, открыто, в центр; более точно бить… Когда ты концентрируешься на каких-то вещах, всё остальное становится более спокойным, и с каждым разом ты можешь ловить фокус на чём-то одном.

Когда начинаешь расстраиваться и сильно выражать эмоции, это может помочь тебе перегрузиться и вернуться в игру. В конце концов, когда я хорошо играю и выхожу вперёд в тяжёлом, как сегодня, матче — это всё из-за ясности мышления. Даже если есть какая-то проблема, я думаю о том, как подать, куда бить, куда должен пойти первый удар. Не всегда это работает, но я думаю, что, когда концентрируешься на таком, оно помогает тебе сбросить давление и играть с большей свободой», — цитирует Пегулу Punto de break.