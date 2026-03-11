«Очень сложная тема». Соболенко высказалась о расписании теннисного сезона

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мнением о расписании теннисного сезона.

«Лично я бы вообще не ставила турниры в феврале после Australian Open. Но расписание — это очень сложная тема.

Я бы просто убрала обязательность участия. Потому что если ты далеко проходишь на одном турнире, физически не очень хорошо сразу ехать и играть следующий, если это обязательно. Я бы убрала эту обязательность и позволила игрокам самим выбирать, где они хотят играть.

Если ты далеко проходишь на Australian Open, то играть на Ближнем Востоке уже слишком скоро. Поэтому мне кажется, обязательные турниры — это слишком. Их нужно сократить», – сказала Соболенко на пресс-конференции турнира в Индиан-Уэллсе.