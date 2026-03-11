Фонсека прокомментировал поражение от Синнера в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе

35-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека прокомментировал своё поражение от второй ракетки мира Янника Синнера четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

«Думаю, это был хороший матч. С первого розыгрыша он был очень однороден. Полагаю, я показал неплохой теннис и действительно хорошо чувствовал себя на корте сегодня. Я считаю, разница сегодня была в ключевых розыгрышах. Конечно, в первом сете было несколько непростых для меня моментов, и, помимо этого, он хорошо подавал. Был момент, когда он старался сильно давить.

Сегодня это его заслуга. Я сделал всё, что мог, отдал всё лучшее со своей стороны. Конечно, есть вещи, которые нужно улучшать и над которыми нужно работать к следующему матчу.

Теннисисту после поражения вполне нормально испытывать грусть или разочарование и пытаться проанализировать, что ты сделал хорошо, а что нет. Но я также и доволен своей игрой. Лично я обычно не злюсь на себя, когда чувствую, что всё сделал хорошо и заслуга принадлежит сопернику. Я просто пытаюсь проанализировать, что мог бы сделать лучше. Возможно, я мог бы лучше подавать при счёте 6-5 на тай-брейке. Не знаю. Всегда есть это «а что если…», но прошлое изменить нельзя, поэтому нужно сосредоточиться на будущем. Я доволен своим выступлением, хотя очевидно, что есть аспекты, которые нужно улучшить», — цитирует Фонсеку Punto de Break.