Андрей Ольховский: в игре Андреевой присутствует нервозность

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский поделился мнением об игре россиянки Мирры Андреевой. Ранее она не смогла выйти в четвёртый круг «тысячника» в Индиан-Уэллсе, проиграв чешке Катержине Синяковой со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.
|1
|2
|3
|
|6 5
|3
|
|7 7
|6
«Нет удивления от поражения Мирры в третьем круге в Индиан-Уэллсе. Можно было предполагать, что может проиграть не самым известным игрокам. Всё-таки нет уверенности, в игре присутствует нервозность. И есть давление, что надо защищать титул. Это может не ощущаться человеком, она может говорить, что всё нормально. Но в том году было всё хорошо, а в этом нет такой уверенности. Надеюсь, что Мирра всё скинет с себя и начнёт улучшать теннис с психологический точки зрения», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 11 марта 2026
-
11:18
-
10:59
-
10:51
-
10:50
-
10:33
-
10:16
-
10:05
-
09:56
-
09:41
-
09:26
-
08:56
-
08:30
-
06:58
-
06:13
-
05:31
-
04:05
-
03:39
-
03:27
-
02:37
-
01:33
-
01:27
-
00:55
- 10 марта 2026
-
23:14
-
22:50
-
20:52
-
20:09
-
19:00
-
18:51
-
18:00
-
17:44
-
16:55
-
16:41
-
14:04
-
13:34
-
12:50