Андрей Ольховский: в игре Андреевой присутствует нервозность

Андрей Ольховский: в игре Андреевой присутствует нервозность
Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский поделился мнением об игре россиянки Мирры Андреевой. Ранее она не смогла выйти в четвёртый круг «тысячника» в Индиан-Уэллсе, проиграв чешке Катержине Синяковой со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
09 марта 2026, понедельник. 23:35 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 3
4 		7 7 6
         
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова

«Нет удивления от поражения Мирры в третьем круге в Индиан-Уэллсе. Можно было предполагать, что может проиграть не самым известным игрокам. Всё-таки нет уверенности, в игре присутствует нервозность. И есть давление, что надо защищать титул. Это может не ощущаться человеком, она может говорить, что всё нормально. Но в том году было всё хорошо, а в этом нет такой уверенности. Надеюсь, что Мирра всё скинет с себя и начнёт улучшать теннис с психологический точки зрения», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

