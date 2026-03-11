«Готовлюсь к тяжёлому матчу». Зверев — о предстоящей встрече с Фисом в Индиан-Уэллсе

Немецкий теннисист четвёртая ракетка мира Александр Зверев поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе с французом Артюром Фисом.

«Он отличный игрок, очень молодой, очень талантливый. Когда он здоров, он уже показал в начале прошлого года, на что способен. Так что я готовлюсь к тяжёлому матчу.

Но, опять же, если я буду играть так, как в четвёртом круге, если мой теннис будет на уровне, мне нужно доверять себе и своим возможностям.

Я всегда был его поклонником. Всегда считал, что у него есть весь талант и потенциал. Думаю, если он будет достаточно дисциплинированным, он может добиться очень многого и конкурировать с лучшими», – сказал Зверев на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе.