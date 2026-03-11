«Готовлюсь к тяжёлому матчу». Зверев — о предстоящей встрече с Фисом в Индиан-Уэллсе
Поделиться
Немецкий теннисист четвёртая ракетка мира Александр Зверев поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе с французом Артюром Фисом.
Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
12 марта 2026, четверг. 21:00 МСК
Артюр Фис
А. Фис
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Александр Зверев
А. Зверев
«Он отличный игрок, очень молодой, очень талантливый. Когда он здоров, он уже показал в начале прошлого года, на что способен. Так что я готовлюсь к тяжёлому матчу.
Но, опять же, если я буду играть так, как в четвёртом круге, если мой теннис будет на уровне, мне нужно доверять себе и своим возможностям.
Я всегда был его поклонником. Всегда считал, что у него есть весь талант и потенциал. Думаю, если он будет достаточно дисциплинированным, он может добиться очень многого и конкурировать с лучшими», – сказал Зверев на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе.
Комментарии
- 11 марта 2026
-
11:18
-
10:59
-
10:51
-
10:50
-
10:33
-
10:16
-
10:05
-
09:56
-
09:41
-
09:26
-
08:56
-
08:30
-
06:58
-
06:13
-
05:31
-
04:05
-
03:39
-
03:27
-
02:37
-
01:33
-
01:27
-
00:55
- 10 марта 2026
-
23:14
-
22:50
-
20:52
-
20:09
-
19:00
-
18:51
-
18:00
-
17:44
-
16:55
-
16:41
-
14:04
-
13:34
-
12:50