«Это тоже имело значение». Фонсека — о стиле игры Синнера

35-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека ответил, чем, по его мнению, выделяется игра его соперника в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Янника Синнера, которому он уступил.
«Думаю, он оказывает большое давление. Не только благодаря подаче, хотя сегодня он делал это очень хорошо и выиграл много розыгрышей этим, включая ключевые моменты. Я бы сказал, что он всегда давит, особенно в моменты, когда сам находится под давлением. Независимо от ситуации, он очень сильно бьёт по мячу. У меня сложилось ощущение интенсивной игры. В каждом розыгрыше ты вынужден быть готовым и сконцентрированным. Думаю, главная разница заключалась в напряжении и том, как он подходит к важным моментам, И, конечно, его стабильность. Обычно он не совершает невынужденных ошибок. Это тоже сегодня имело значение», — цитирует Фонсеку Punto de Break,
